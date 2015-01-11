Текслер сделал ряд важных предложений на совещании у Путина

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер внес ряд предложений на совещании президента Владимира Путина с руководителями субъектов Российской Федерации по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции на территории страны.

Являясь одновременно руководителем рабочей группы «Экономика и финансы» Государственного совета при президенте России, Текслер полагает, что активизация драйверов экономики оживит не только саму экономику, но плюсом даст мощный социальный эффект. Подробнее о предложениях южноуральского губернатора, а также о мерах поддержки медиков, граждан и бизнеса, которые уже реализуются в регионе, – в материале Агентства новостей «Доступ».

Во вступительном слове президент РФ Владимир Путин напомнил, что все субъекты Федерации должны были подготовить планы оптимальных профилактических мер исходя из степени риска распространения инфекции. «Предоставляя дополнительные полномочия главам регионов, исходил из того, что сейчас действовать по какому-то единому шаблону не только неэффективно, но подчас и вредно. У вас есть все возможности работать адресно и выверенно, учитывать ситуацию в каждом населенном пункте, на конкретных предприятиях, в субъекте Федерации в целом, принимать адекватные, хорошо просчитанные профилактические меры, главная цель которых – защита жизни и здоровья людей», – обратился глава государства к губернаторам, напомнив, что они не должны забывать и об экономике, о том, что массовая остановка деятельности предприятий может привести «к разрушительным последствиям».

«Сейчас нужно создать все условия для того, чтобы компании, организации, предприниматели возвращались в нормальный график работы. Повторю, сделать это нужно продуманно и аккуратно, внимательно отслеживая ситуацию. Должен быть четкий, понятный перечень организаций, работа которых ограничена из-за повышенных рисков. Остальные предприятия не надо "грузить" разного рода дополнительными справками, разъяснениями и согласованиями. Они могут продолжать работать, естественно, соблюдая все необходимые санитарные требования и нормы обеспечения безопасности», – сказал президент, подчеркнув, что ждет инициативного подхода от руководителей регионов, каждому из которых было предоставлено слово.

В начале своего выступления губернатор Челябинской области Алексей Текслер доложил президенту о мерах по сдерживанию пандемии коронавирусной инфекции и мерах поддержки граждан и бизнеса на Южном Урале. «В регионе действует режим повышенной готовности: с учетом Ваших поручений усилены профилактические, санитарные меры, введены необходимые ограничения. Большинство жителей области находятся на режиме самоизоляции, школьники и студенты учатся дистанционно», – сказал Текслер, обращаясь к президенту.

Он отметил, что практически у всех заболевших южноуральцев болезнь протекает в легкой форме, без подключения к ИВЛ. «Но мы не расслабляемся, с учетом новых требований переформатирована работа медицинских организаций. На сегодня развернуто 1 065 коек, что в 1,5 раза больше норматива. Эта госпитальная база полностью освобождена от текущей работы. Койки в необходимом объеме обеспечены кислородом и аппаратами ИВЛ. К 24 апреля развернем почти 2,5 тысячи коек, что также превышает норматив Минздрава. В заявке Минпромторга сегодня 33 аппарата ИВЛ, поставки пошли. Мы также осуществляем закупку ИВЛ в рамках своих возможностей, перераспределяем аппараты ИВЛ с медицинских учреждений, в том числе от частных медицинских организаций», – сказал Алексей Текслер.

Область получила и начала расходовать 1 миллиард 353 миллиона рублей из федерального бюджета. Эти средства направлены на приобретение оборудования и средств индивидуальной защиты для медиков. Из областного бюджета на эти цели также направлено 82 миллиона рублей. Обеспеченность средствами индивидуальной защиты и дезинфекции составляет в областных медицинских учреждениях почти месячный запас, который регулярно пополняем, в том числе за счет местных производителей. В наличии на госпитальных базах сегодня двухмесячный запас лекарств, еще двухмесячный запас на складах и в закупках в настоящий момент.

«Укомплектованность врачами госпитальных баз сегодня 92 процента, средним персоналом – 100 процентов, нехватку восполняем переводом специалистов из других клиник, ординаторов. Эту работу в ближайшее время завершим. Вы правы, Владимир Владимирович, нужно формировать бригады. За счет этой формы мы закроем все госпитальные базы уже в скором времени», – подчеркнул Текслер.

Он добавил, что на сегодня в регионе развернуты девять лабораторий, ежесуточная мощность которых – около 2 тысяч исследований. «Плюс разворачиваем еще пять лабораторий. Федеральные средства для выплат стимулирующего характера выделены и составляют более 128 миллионов рублей. Из областного бюджета также направили 105 миллионов рублей на дополнительные стимулирующие выплаты не только медработникам, но и водителям, лаборантам, техническому персоналу. Как Вы поручили, региональную часть сохраним полностью», – подчеркнул южноуральский глава.

Дополнительные стимулирующие выплаты в Челябинской области получат 5 тысяч 610 человек: медработники, оказывающие помощь больным с коронавирусом и группам риска, а также остальной персонал, включая водителей скорой медицинской помощи, лаборантов, технический персонал.

Алексей Текслер поблагодарил президента и правительство РФ за поддержку регионов и за вновь принятые решения, отметив, что они позволят субъектам «более эффективно работать на местах, остановить распространение болезни, сохранить занятость, доходы граждан».

Также челябинский губернатор коротко остановился на поддержке граждан в регионе: «В апреле ввели региональную доплату к федеральному пособию по безработице для тех, кто потерял работу, общая сумма такой выплаты у нас составляет 15 тысяч рублей. Разовую выплату 5 тысяч рублей в апреле получат почти 50 тысяч малообеспеченных многодетных семей, матерей, самостоятельно воспитывающих детей. 40 тысяч одиноких инвалидов старше 65 лет обеспечим продуктовыми наборами. Естественно, на контроле зарплаты бюджетников. Ввели меры поддержки для наиболее пострадавшего малого и среднего бизнеса, определили круг организаций, которые могут продолжать работу при выполнении профилактических мероприятий, все эти планы разработаны, списки предприятий составлены, с предприятиями находимся в постоянном контакте. Также с коллегами по рабочей группе Госсовета провели анализ поддержки предприятий малого и среднего бизнеса по стране в целом. Сегодня в регионе реализуется порядка трех десятков мер, которые во многом похожи, среди них снижение и отсрочки по налогам, арендным платежам, льготные кредиты, поручительства, различные субсидии, кредиты, льготы по ЖКХ, другие меры».

Алексей Текслер также обратил внимание, что регионы «нащупывают каждый свой путь с учетом своих особенностей, ограничений, прежде всего бюджетных возможностей, из-за чего субъекты реализуют поддержку, особенно по налоговым льготам в разном объеме, а предприниматели несправедливо оказываются в существенно различных условиях». И высказал идею, как этого избежать.

«Естественно, сделать акцент на двух ключевых задачах – это сохранение рабочих мест и активизация тех драйверов экономики, которые одновременно дадут существенный социальный эффект. Мы предлагаем взять лучшие практики из уже запущенных в регионах и с федерального уровня сформировать и обеспечить минимальный стандарт поддержки малых и средних предприятий. В рамках стандарта определить единый базовый пакет льгот по региональным налогам для широкого круга отраслей на текущий год и механизм поддержки из федерального бюджета субъектам в части выпадающих доходов региональных и местных бюджетов. Соответствующие предложения сформированы, завтра мы их направим. Это будет серьезная помощь малому и среднему бизнесу и реальный шаг к достижению целей профильного нацпроекта, в связи с чем выпадающие доходы регионов предлагаем софинансировать в пропорции, аналогичной для расходов по национальным проектам», – сказал Алексей Текслер.

Второе предложение – увеличить финансирование на расселение аварийного жилищного фонда в текущем году: «Так мы ускорим решение важной социальной проблемы для сотен тысяч наших граждан, загрузим строительные компании, получим мультипликативный эффект и рабочие места в смежных отраслях, фактически перенесем деньги по нацпроекту с более поздних лет на текущий год», – сказал Текслер, добавив, что аналогичные предложения есть и по другим направлениям работы, «они сформулированы и будут направлены в профильные министерства в ближайшее время».

«Наконец, ключевая мера, которую Вы сегодня обозначили, Владимир Владимирович, это финансовая поддержка граждан, потерявших работу, через дополнительный рост пособий по безработице до уровня МРОТ и выплаты им в течение трех месяцев. Конечно, это самый важный шаг в части решения вопросов экономики, повышения спроса. За это отдельное спасибо, Владимир Владимирович. Это сегодня, я думаю, для всех регионов, особенно тех, у кого небольшие доходы, они не могут сами принимать решение, это сегодня ключевое», – добавил губернатор.

На следующий день, 9 апреля, в ходе пресс-брифинга Алексей Текслер подтвердил, что ранее принятое решение о выплате безработным по верхней планке будет «умножено» на три месяца в соответствии с президентским решением, а само оформление будет максимально упрощено. «Мы поможем людям, мы поддержим спрос, безусловно, новые решения президента и правительства сегодня более чем актуальны», – сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Между тем, действия челябинского губернатора в ситуации пандемии оценил известный политолог Евгений Минченко: «Главе региона, на мой взгляд, удалось найти разумный баланс между заградительными мерами и сохранением на плаву и без того вечно выживающего малого и среднего бизнеса, баланс между режимом самоизоляции и соблюдением прав граждан. По данным Яндекса, индекс самоизоляции в Челябинской области – один из самых высоких в стране. Губернатор просил граждан быть дисциплинированными, взывал не столько к страху денежных штрафов за вынос мусора, сколько к здравому смыслу и ответственности. Четко скоординировал работу силовиков – никаких силовых акций, исключительно режим убеждений, карательные санкции применять только к нарушителям изолирующих постановлений Роспотребнадзора, которые осознанно ставят здоровье и жизни других под угрозу», – отметил эксперт.

Он добавил, что правительство Челябинской области работает именно как команда – оперативно и достаточно эффективно: «Текслер отмобилизовал социальный и экономический блоки своего правительства. В короткие сроки разработаны и начали действовать пакты мер поддержки нуждающимся (пожилым, одиноким матерям, медикам), два пакета внушительных экономических и финансовых мер поддержки для бизнеса, включая снижение фискальной нагрузки для малых и средних предприятий», – комментирует Евгений Минченко.

https://dostup1.ru/politics/Texler-sdelal-ryad-vazhnyh-predlozheniy-na-soveschanii-u-Putina_125579.html