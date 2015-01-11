В Озерске введены строгие ограничительные меры по пересечению контрольно-пропускных пунктов

Согласно распоряжению Правительства Челябинской области «О введении режима повышенной готовности», совместному решению администрации округа и руководства ФГУП «ПО Маяк» «О временном изменении порядка въезда на территорию ЗАТО г. Озерск в период режима повышенной готовности» и протоколу заседания штаба по координации проведения мероприятий по профилактике нового коронавирусного заболевания от 8 апреля 2020 года, в Озерском городском округе введены меры, которые ограничивают въезд в Озерск и выезд из города:

-приостановлен въезд в город по временным пропускам, в десятки раз сокращено количество въезжающих по спискам (исключение сделано для сотрудников предприятий и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города);

- при каждом пересечении КПП с постоянных пропусков жителей Озерска считывается информация с чипа пропуска, для того, чтобы впоследствии можно было определить, являются ли частые выезды-въезды нарушением режима повышенной готовности, который введен в округе;

-на всех КПП ограничено количество точек по въезду и выезду автотранспорта;

- так называемый «зеленый» сквозной выезд на всех контрольно-пропускных пунктах закрыт.

Кроме того, на выезде из Озерска сотрудники УВД останавливают личный автотранспорт, используя базы данных граждан, находящихся на обязательной самоизоляции, выявляют нарушителей 14-дневного карантина, проводят с гражданами профилактические беседы о необходимости соблюдения режима повышенной готовности, призывают жителей города оставаться дома, воздержаться от прогулок и встреч с друзьями, поездок на природу.

Цель объявленных нерабочих дней в стране, Челябинской области и в Озерском городском округе — максимально сократить социальные контакты. Только таким образом на данном этапе можно остановить распространение коронавируса!

Справочно на 10 апреля: по данным медиков, в округе на домашнем карантине находятся 66 человек. Состояние их здоровья не внушает опасений. Соблюдение карантина контролируется участковыми ГУВД и сотрудниками Межрегионального управления № 71 ФМБА РФ. Заболевших коронавирусной инфекцией на территории округа не выявлено.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42604/