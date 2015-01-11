Коронавирус у пресс-секретаря губернатора Челябинской области протекает без симптомов

Пресс-секретарь губернатор Челябинской области Сергей Зюсь, у которого подтверждена коронавирусная инфекция Covid-19, чувствует себя хорошо и сегодня принял участие в ежедневном брифинге главы региона.

Сергей Зюсь вышел на связь из палаты больницы, куда его госпитализировали. «Чувствую себя хорошо. Симптомов нет, как и не было. Врачи контролируют мое состояние, Болезнь протекает легко», - рассказал своему непосредственному руководителю и журналистам Сергей Зюсь.

На своей странице в соцсетях Сергей поделился: «Если бы про вирус мне не сказали, то я бы и не узнал. По-прежнему никаких симптомов. На месте всё, даже обоняние».

По его словам, день в палате проходит в виртуальных разговорах и комментариях. Пресс-секретарь Челябинской области привлек внимание ведущей программ «Жить здорово» и «Здоровье на Первом канале Елены Малышевой. «Ответил на вопросы Елена Малышевой (мама с бабушкой будут в восторге)», - рассказал своих подписчикам Сергей.

Свое лечение он назвал консервативным: «Меня законсервировали в боксе и обеспечивают едой и лекарствами». Накануне должны были сделать рентген легких.

Сергей Зюсь порадовался, что у всех контактировавших с ним людей получен отрицательный результат на коронавирус: «Надеюсь, это молекула добралась до меня на излете, на мне и остановится. А может быть, уже остановилась».

Он призвал всех южноуральцев беречь себя, сидеть дома и без острой необходимости не покидать свое жилье.

Алексей Текслер пожелал своему подчиненному здоровья и скорейшего выздоровления.

Как уже сообщало агентство, новосибирская лаборатория «Вектор» подтвердила анализ на коронавирус у Сергея Зюся.

После этого Алексей Текслер принял решение о самоизоляции в своем рабочем кабинете в резиденции губернатор. Правительство области не отправлено на карантин.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/koronavirus-u-press-sekretarya-gubernatora-chelyabinskoy-oblasti-protekaet-bez