Накануне в Озёрске на одном из крунпных перекрёстков произошло ДТП

В субботу, 11-го апреля, водитель 1971 года рождения, при неустановленных обстоятельствах, управляя автомобилем "Мерседес-Бенц с180", выехал на регулируемом перекрестке проспекта Карла Маркса с улицей Октябрьская на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на женщину 1950 года рождения, переходившую проезжую часть дороги на разрешающий сигнал светофора, после чего допустил наезд на световую опору, повредив ее.

В результате данного дорожно-транспортного происшествия, пешеход и водитель автомобиля получили телесные повреждения. Водитель госпитализирован в отделение травматологии. Женщина после осмотра врачами скорой помощи была отпущена домой

По факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются причины совершения данного дорожно-транспортного происшествия.

По данным административной практики Госавтоинспекции города Озерска водитель за нарушения правил дорожного движения не привлекался.

ОГИБДД ЗАТО г. Озёрск