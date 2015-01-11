Путин провел совещание по эпидемиологической ситуации в стране

Президент России Владимир Путин провел совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. Мероприятие состоялось в формате видеоконференции, в нем приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин.

"Обстановка с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, болезнь у пациентов становится тяжелой. Ближайшие недели во многом станут определяющими. Все действия властей должны быть выстроены оптимальным образом, с запасом и с учетом всех факторов", — отметил президент.

Глава государства выделил шесть основных задач:

1"Конечно, я хотел бы услышать от вас информацию, доклады, как вы оцениваете текущую ситуацию в целом по стране и по отдельным регионам. Особенно в территориях с повышенными рисками. К таким территориям, конечно, <...> относятся Москва, Московская область, крупные города, включая миллионники, где большая концентрация и плотность населения. Какие дополнительные меры обеспечения безопасности, защиты здоровья граждан здесь принимаются?"

2"Для того чтобы и дальше действовать на упреждение, <...> нам нужен объективный прогноз. И не только среднесрочный или долгосрочный, но и на периоды ближайших трех, семи и десяти дней. Я прошу правительство вести и постоянно обновлять такой прогноз, исходя из реально складывающейся обстановки. И прошу докладывать мне об этом ежесуточно".

3"Вся система здравоохранения должна работать как единый механизм. В этой связи вновь обращаю внимание на необходимость четкого взаимодействия как между федеральными структурами, так и между регионами, на слаженность хочу обратить внимание работы учреждений Минздрава, ФМБА, других ведомственных медицинских организаций, а также частных клиник. Необходимые полномочия для координации всей этой работы у правительства есть".

4"Сейчас необходимо эффективно задействовать все наши ресурсы. Повторю, нужно продумать все детали и варианты, рационально распределить нагрузку на больницы и клиники, предусмотреть возможность для маневра с учетом ситуации в конкретных территориях. Речь, в том числе, о том, чтобы оперативно перенаправлять запасы средств защиты для медицинского персонала, резервы аппаратов ИВЛ и лекарств, а также врачебные бригады именно в те регионы и медицинские учреждения, где они наиболее в данный момент времени востребованы".

5"<...> Прошу доложить, как идет формирование дополнительных медицинских бригад. Здесь, как мы и договаривались, необходимо задействовать кадровый потенциал всех медицинских учреждений, а также профильных вузов и училищ. Естественно, что такие специалисты, так же как и их коллеги, должны получать все установленные доплаты за особые условия работы, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. <...> Здесь, конечно, нужны дополнительные меры для того, чтобы все эти дефициты устранить. В том числе предлагаю подумать над централизованной закупкой и формированием единого федерального резерва средств индивидуальной защиты медицинских работников, а также оборудования и лекарственных препаратов, применяемых при лечении коронавирусной инфекции, чтобы за счет такого резерва можно было в оперативном порядке помогать регионам и медицинским организациям".

6"Вы знаете, что военнослужащие Министерства обороны работают, и работают достаточно эффективно, за границей, помогая нашим коллегам за границей бороться с этой инфекцией. У них уже накоплен значительный опыт работы в достаточно сложных условиях. Нужно этот опыт (военных. — Прим. ред.) использовать <...>. Также будем иметь в виду и то обстоятельство, что на выделенные дополнительные деньги Министерство обороны развернуло уже практически работу во многих регионах Российской Федерации для строительства новых инфекционных медицинских учреждений, которые тоже при необходимости могут быть задействованы в среднесрочной перспективе".

Разгильдяйство и преступная халатность

В России очень много проблем, не нужно расслабляться, пик эпидемии не пройден даже в Москве, отметил президент. Запас времени для подготовки к борьбе с коронавирусом у регионов в две-три недели есть, но он быстро тает, добавил глава государства.

Путин призвал не создавать дополнительные проблемы для граждан и подчеркнул, что будет рассматривать как преступную халатность, если что-то вовремя не доделано. А ситуацию с недобросовестным исполнением некоторыми санитарно-эпидемиологических норм назвал разгильдяйством.

В стране 18 328 заболевших COVID-19, почти полторы тысячи поправились, 148 умерли. Во многих регионах действует режим повышенной готовности, гражданам рекомендовано оставаться дома, почти полностью прекращено авиа- и железнодорожное сообщение с другими государствами.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200413/1569972478.html