Нюансы шопинга. Можно ли заразиться COVID-19 в супермаркете

Врачи дали уже много рекомендаций, как сейчас защищаться перед походом в магазин, обрабатывать руки, обувь, покупки и другие предметы после возвращения домой. Насколько высока вероятность заражения коронавирусом в супермаркете, оценили эксперты.

Вирусологи считают, что заразиться COVID-19, приобретая продукты, почти нереально. Во всяком случае, пока в мире не было зарегистрировано ни одного подобного случая, утверждает директор Института вирусологии в университете Бонна Хендрик Штреек.

По словам ученого, коронавирусная инфекция передается лишь воздушно-капельным путем, и большинство зараженных людей тесно взаимодействовали. При этом вирусолог напомнил о важности защитных мер при контактах с тарой и упаковкой.

На некоторых видах упаковочных материалов коронавирус может оставаться активным несколько дней. К примеру, на пластике он живет трое суток, а на бумаге и картоне – до 24 часов. Вирус на упаковке замороженного продукта опасен не менее суток. Как выяснилось, холод для COVID-19 не смертелен, низкая температура до конца этот вирус не убивает.

Кожура фруктов и овощей потенциально несет угрозу – коронавирус может жить на ней несколько часов. Однако по словам доктора из Германии Сюзанны Хуггетт, опасаться больше других стоит людям с ослабленным мммунитетом.

Врач советует после того, как вы брали руками упаковку, не прикасаться к лицу. А после магазина мыть руки в течение 20 секунд. Продукты сразу необходимо освободить от упаковки и выбросить ее. Пакеты с заморозкой лучше отправить в морозильную камеру на отдельную полку.

От бумажной упаковки тоже лучше избавиться. Но если сделать этого невозможно, специалисты рекомендуют положить упаковку рядом с окном или оставить на балконе – там солнечный свет и воздух.

Кроме того, не лишним сейчас будет при употреблении фруктов и овощей срезать с них кожуру. Мерами профилактики вирусологи рекомендуют не пренебрегать, но все же в основном овощи и фрукты достаточно обдать кипятком. Предположительно коронавирус убивает температура выше 70 градусов, уточняет “Российская газета”.

https://www.cheltv.ru/mozhno-li-zarazitsya-covid-19-v-supermarkete/