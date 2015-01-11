Число заболевших COVID-19 достигло 50-ти в Челябинской области

На утро 14 апреля в Челябинской области подтверждено 50 случаев коронавирусной инфекции – прирост за минувшие сутки составил пять случаев.

Условно подтвержденных случаев COVID-19 в регионе два (плюс один новый случай за сутки).

«Из числа заболевших 13 человек уже выписаны, 37 остаются в инфекционных отделениях городских больниц, в изолированных боксах, получают все необходимое лечение», – говорится в сообщении.

В том числе госпитализировано 13 челябинцев, семь магнитогорцев, шесть жителей Кизильского района, четверо – из Брединского, по двое верхнеуральцев и снежинцев, по одному жителю Миасса, Аши и Сосновского района.

https://dostup1.ru/medicine/Chislo-zabolevshih-COVID-19-dostiglo-50-ti-v-Chelyabinskoy-oblasti_125690.html