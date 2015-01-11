Онлайн — интервью с О.М. Кайзер. Известным психологом Озерска

Мы продолжаем сидеть на самоизоляции и осваивать новые форматы для интервью. С нами вчера в прямом эфире сегодня психолог семейного центра «Точка роста», Кайзер Ольга Михайловна... Почему именно психолог? Потому, как, если послушать и почитать, что говорят и пишут озерчане, именно психолога нам сейчас больше всего не хватает... Гораздо больше, чем масок, гречки и туалетной бумаги.

Но если серьезно, мы постарались сделать беседу максимально полезной, в том числе попросили Ольгу Михайловну озвучить советы по преодолению напряжения, страхов и негатива в период пандемии.