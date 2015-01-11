Сергей Зюсь о самочувствии и эпидемиологической обстановке в Челябинской области

На прошлой неделе областные сводки новостей всколыхнуло сообщение о положительном результате тестирования на коронавирус пресс-секретаря южноуральского губернатора Сергея Зюся.

Спикер Алексея Текслера был сразу же госпитализирован, но, при всем при этом, без каких-либо симптомов заболевания. У самого главы региона, в также коллег, родных и близких Сергея коронавирус не выявлен.

Мы решили узнать, как Сергей чувствует себя сейчас, как проходит лечение, и что он думает о ситуации с коронавирусом в Челябинской области.

- Какие симптомы заставили Вас, Сергей, обратиться ко врачу? Или это была плановая проверка здоровья сотрудников аппарата губернатора?

- И от начала всей этой истории, и в данный момент моё самочувствие было и есть отличное, ничего не беспокоит. А как узнал о том, что у меня коронавирус - сотрудники аппарата периодически сдавали анализы. Один из результатов тестирования дал условно-положительный результат, проверочный анализ в Новосибирском «Векторе» подтвердил наличие вируса.

- Как проходит лечение, учитывая, что у вас нет острой формы протекания болезни?

- Капают капли "Гриппферон", принимаю другие лекарства . Врачи следят за моим состоянием. Для разных симптомов разное лечение.

- Сергей, есть ли у вас предположения о том, где вы могли подхватить коронавирус?

- До сих не знаю, где мог заразиться. Довольно давно не ездил в командировки, последний месяц я провел на территории области, в середине марта ездил в Озёрск и на этом всё. Всё время на работе. Максимум, куда я мог сходить помимо неё - это магазин.

- Как по вашему в Челябинской области приняты все меры, чтобы предотвратить распространение вируса?

- Меры, принимаемые в Челябинской области по профилактике и борьбе с коронавирусом, исчерпывающие.

Более того, мы уже видим, что они достаточно "подвижные": максимально адекватны ситуации. Правительство региона очень оперативно реагирует на все изменения ситуации.

К слову, на этой неделе на территории Южного Урала заработали косметологические и парикмахерские салоны с медицинскими лицензиями.

Регионы уполномочены вводить меры соответственно ситуации, все проживают такое впервые. Важно следить за происходящими изменениями на территории России, а также на своей собственной территории и, конечно, оперативно реагировать.

- Наверняка, вы общаетесь с озерчанами и читаете наши местные сайты и группы... Не считаете ли Вы что жители нашего города относятся к угрозе заражения слишком легкомысленно?

- Я бы не стал бы выделять озерчан из общего числа жителей региона. Не могу отметить и их легкомысленное поведение. Южноуральцы в большинстве своём здравомыслящие люди, которые следят за ситуацией и действуют согласно обстановке.

Но хочется обратить внимание на тот факт, что лично моя история - это пример того, что не контактируя с заболевшими, не выезжая за границу, можно подхватить вирус. Поэтому очень важно соблюдать режим самоизоляции и прислушиваться к рекомендациям медиков!

- Что вы сделаете первым делом, когда лечение будет закончено, и вас выпишут из больницы?

- Как только будет подтверждено, что я здоров, поблагодарю весь медицинский персонал больницы за их труд, оказанную помощь.

Александра Лебедева