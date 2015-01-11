Коронавирус проник в 14 районов Южного Урала

На утро четверга, 16 апреля, в Челябинской области подтверждены 60 случаев заболевания COVID-19 – пять новых случаев за минувшие сутки.

Новые случаи выявлены, в том числе, в Копейске, Красноармейском и Чебаркульском районах. Таким образом, COVID-19 проник уже в 14 южноуральских муниципалитетов.

Всего на госпитализации остаются 34 человека, в том числе 12 – в Челябинске, пятеро – в Магнитогорске, четверо – в Кизильском районе, трое (+1) – в Снежинске, по двое – в Бредах и Ашинском районе, по одному – в Миассе, Копейске, Сосновском, Коркинском, Красноармейском и Чебаркульском районах.

Двадцать шесть из подтвержденных пациентов выздоровели и выписаны.

https://dostup1.ru/society/Koronavirus-pronik-v-14-rayonov-Yuzhnogo-Urala_125767.html