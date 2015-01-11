Карантин и изоляция станут сезонными? Ученые делают прогнозы ситуации с коронавирусом

Ученые предполагают, что к режиму социальной изоляции человечеству придется прибегнуть не единожды.

К такому выводу пришли специалисты Гарвардского университета. Их версия основана на компьютерном моделировании дальнейшего развития ситуации с COVID-19. Эксперты считают, что заболеваемость коронавирусом может стать сезонной, с более высокими скоростями передачи в холодные месяцы, пишет журнал Science.

Пока ученым не понятно, каким будет уровень иммунитета у переболевших людей и как надолго он сохранится. Во всяком случае, в научном сообществе не исключают повторения карантинных мер в пределах своей страны.

«Мы обнаружили, что единовременных мер по социальному дистанцированию, вероятно, будет недостаточно для поддержания заболеваемости SARS-CoV-2 в пределах возможностей интенсивной терапии в Соединенных Штатах», – заявил журналистам ведущий автор исследования Стивен Кисслер.

Чтобы понять, когда может возникнуть необходимость для повторного запуска дистанцирования, специалисты должны провести широкое вирусное тестирование. Они полагают, что длительность социальной изоляции будет снижаться по мере появления новых методов лечения и вакцин.

Если же терапия не будет достаточно эффективной, то карантинные меры помогут больницам выиграть время для увеличения возможностей интенсивной терапии, чтобы справиться с наплывом пациентов.

При этом ученые отмечают, что слишком длительное социальное дистанцирование может помешать созданию демографического иммунитета». Также авторы исследования указали на недостатки своей модели, главный из которых – непонимание того, насколько силен иммунитет переболевшего человека и как долго он сохраняется

Сейчас есть предположения, что иммунитет у зараженных COVID-19 и выздоровевших людей держится около года. Ученые из Гарварда считают маловероятным, что иммунитет у переболевших будет достаточно сильным, чтобы коронавирус вымер после первой волны, как это было в случае вспышки атипичной пневмонии в 2002-2003 годах. Пока же основным оружием против смертельного вируса должна стать вакцинация.

https://www.cheltv.ru/karantin-i-izolyatsiya-stanut-sezonnymi/