Текслер призвал верующих прислушаться к рекомендациям Патриарха и митрополита

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер еще раз призвал жителей региона прислушаться к обращениям Патриарха Кирилла и митрополита Челябинского и Миасского Григория и не посещать храмы в Светлый праздник Пасхи, который православные будут отмечать в предстоящее воскресенье, 19 апреля.

«Патриарх Кирилл и наш митрополит Челябинский и Миасский Григорий призвали верующих молиться дома. Я поддерживаю это, считаю правильным», - отметил Алексей Текслер.

Губернатор подчеркнул, что понимает значимость духовной работы для каждого и важность для верующих посещения храмов и принятие участия в пасхальном Богослужении. Но сейчас важна и самоизоляция для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Сегодня в чистый четверг православные пекут куличи и затем несут их в храмы на освящение. В этом году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла верующие смогут совершить благословение куличей, пасх, яиц и прочей пасхальной снеди самостоятельно.

Перед пасхальной трапезой следует трижды пропеть тропарь Пасхи «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». Затем нужно окропить снеди освященной водой (если она есть) со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

Кроме того, будут организованы прямые трансляции Пасхальных Богослужений из Свято-Симеоновского собора Челябинска и храмов других муниципалитетов (на местных телеканалах). Праздничную литургию возглавит владыка Григорий. Трансляция будет сопровождаться закадровым комментарием, сообщили в епархии.

«Очень надеюсь на ваше благоразумие и понимание сложившейся ситуации. Для всех вас будет организована прямая трансляция по телевидению и в сети интернет, все вы можете молиться и участвовать в богослужениях при их видеотрансляции и совершать праздничную молитву дома», – призывает митрополит Челябинский и Миасский Григорий.

Пасхальную службу из кафедрального собора будут транслировать на канале ОТВ в ночь с 18 на 19 апреля с 00:00 до 04:00 и в сети Интернет при поддержке Интерсвязи. По словам генерального директора компании «Интерсвязь» Эдуарда Калинина, в кафедральном соборе Челябинска всю ночь будут дежурить аварийная и ремонтная бригады инженеров. Максимально расширена пропускная способность сети на этот период времени, чтобы все зрители получили бесперебойный сигнал с высоким качеством. Богослужение также будут транслировать 31 канал, Урал1 (бывший СТС) и радиостанция Челябинское Эхо.

Алексей Текслер также еще раз напомнил южноуральцам, которые по традиции в эти дни наводят порядок на могилах предков, что пока кладбища функционируют только для погребения. «У нас продолжает действовать режим самоизоляции. И здесь добавить нечего. Без острой необходимости из дома нельзя выходить», - предупредил глава региона.

Губернатор и митрополия также рекомендуют жителям перенести на более позднее время плановую уборку на местах захоронений, когда эпидемиологическая обстановка стабилизируется, и призывают воздержаться от посещения кладбищ на Радоницу (родительскую субботу), которая в этом году приходится на 28 апреля.

В этот день Церковь совершает молитвенное поминовение усопших. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией верующим настоятельно рекомендуют в этот день помолиться за умерших дома, не посещая могилы.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/teksler-prizval-veruyushchih-prislushatsya-k-rekomendaciyam-patriarha-i-mitropolita