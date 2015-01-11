Снег с дождем и сильный ветер. Синоптики рассказали, какой будет погода в Челябинской области

Резкий юго-западный ветер принес на Урал порцию прохлады. В эти выходные в Челябинской области температура опуститься.

По данным Гидрометцентра, в субботу, 18 апреля, пойдет мокрый снег с дождем. Столбики термометров утром покажут +3 градуса, а днем прогреется лишь до +11°градусов.

Дожди ожидаются на всей территории Южного Урала. По мнению МЧС, это даже к лучшему. Вероятность пожаров в регионе довольна высока. А первые случаи возгорания сухой травы уже зафиксированы в Челябинской области. Объявлено предупреждение о пожароопасной ситуации.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают автовладельцам о том, что мокрый асфальт увеличивает тормозной путь. А также не рекомендуют парковать машины вблизи деревьев и рекламных конструкций. На Урале ожидается ветер со скоростью до 20 метров в секунду.

https://www.cheltv.ru/sneg-s-dozhdem-i-silnyj-veter/