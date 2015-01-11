В Челябинской области первый случай смерти пациента с COVID-19

Об этом в ходе брифинга 20 апреля сообщил губернатор Алексей Текслер.

У скончавшегося мужчины была онкология в терминальной стадии, коронавирус был сопутствующим заболеванием. На днях южноуралец прибыл из Москвы, где его выписали из клиники как паллиативного больного. Он прошел обследование в аэропорту, в ходе которого и была выявлена инфекция.

«Выражаем соболезнованиям родным и близким погибшего», - сказал Алексей Текслер.

Как уже сообщало агентство, за прошедшие сутки в регионе было выявлено 14 новых случаев заболевания коронавирусом. На сегодня всего зарегистрировано 97 заражений. 35 человек уже выздоровели и выписаны из больницы, 61 человек находится на лечении, трое из них подключены к аппаратам ИВЛ.

«Мы выходим на среднероссийский уровень по заболеваемости, динамика достаточно серьезная, и мы прогнозируем ее сохранение. Еще раз обращаю внимание на важность соблюдения ограничительных мер. Прирост заболеваемости сегодня дают, в основном, семейные очаги – около половины случаев. Изначально это был контакт с прибывшими из других стран. Такие случаи выявляются и купируются. Отдельная группа риска – приезжие из других регионов России. Шесть положительных тестов выявлено у приезжих за входные. Остальные случаи носят разноплановый характер. Например, пожилой мужчина инфицирован, лежит в больнице с пневмонией, Выявленных контактов с больными у него не было, судя по всему, это бытовое заражение», - отметил Алексей Текслер.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/v-chelyabinskoy-oblasti-pervyy-sluchay-smerti-pacienta-s-covid-19