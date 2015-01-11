Магнитные бури 2020. Апрель закончится мощной вспышкой на Солнце

Согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, в конце апреля магнитосферу Земли ждет новое возмущение.

Согласно прогнозу, в конце месяца, 27 апреля, Землю ожидает волна магнитных колебаний. До полноценной бури этот всплеск пока не дотягивает, однако он все равно может принести дискомфорт метеочувствительных людям.

Солнце даст о себе знать и в начале мая, вспышка ожидается уже 5-го числа. Здоровым людям такие возмущения почти не доставят дискомфорта, а вот тех, чье самочувствие меняется в зависимости от погоды, насчитывается около 15%.

Тем не менее, опасаться не стоит, потому что резких перепадов все же не ожидается. Максимум, что можно почувствовать, это повышение давления, головную боль и нарастающий стресс. Медики рекомендуют на этот период оградить себя от интенсивной умственной и физической работы, не пить алкоголь и не переедать жирной пищи.

Магнитные бури происходят из-за вспышек плазмы на Солнце, после которых миллиарды заряженных частиц с большой скоростью несутся к Земле, после чего врезаются в нашу магнитосферу, создавая колебания.

Кстати, несмотря на новейшее оборудование, всегда с точностью предсказывать магнитные бури сложно. Достоверно зафиксировать отголоски солнечного ветра можно только за 1-2 дня до его приближения к Земле.

Магнитные бури могут влиять не только на людей, но и на природу, и даже технику. Если буря очень сильная, то даже вдалеке от полярных широт может возникнуть северное синие. Последний раз такое необычное явление видели над Москвой в 2005 году.

Что касается техники, то магнитные бури могут вызывать перебои в подаче радио -и телесигнала, а также выводить из строя электроприборы. Также солнечные вспышки тесно связаны с погодой и атмосферным давлением на Земле, они способны вызывать дожди и формировать циклоны.

https://www.cheltv.ru/magnitnye-buri-2020-4/