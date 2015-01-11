В хирургии Златоуста более 100 человек закрыли на 2-недельный карантин

Хирургический корпус горбольницы № 1 Златоуста (Челябинская область) закрыт на карантин – в корпусе изолированы более 100 человек, 76 пациентов и 25 медиков.

«Данный корпус будет полностью закрыт до истечения карантинного срока – на 14 дней. Пациенты продолжают лечение по основному заболеванию вместе с медицинским персоналом, не покидая корпуса», – говорится в сообщении.

У 44 из изолированных диагноз коронавирусная инфекция подтвержден, анализы на COVID-19 остальных находятся в работе. Тяжелых пациентов на данный момент нет. Отрабатываются все контакты подтвержденных больных – на данный момент это около 160 человек.

Специалисты министерства здравоохранения Челябинской области совместно с Роспотребнадзом постоянно выезжают в Златоуст для определения противоэпидемических мероприятий и контролю за их исполнением. Также проведена маршрутизация вновь поступающих пациентов онкологического, урологического, хирургического, инфекционного и гинекологического профиля в медорганизации Миасса, Кусы, Златоуста.

Учитывая, что главный врач горбольницы Екатерина Паутова находится на больничном листе, временно исполняющим ее обязанности назначен заместитель директора ГКУЗ «ЦКДМО» Василий Масюк.

https://dostup1.ru/medicine/V-hirurgii-Zlatousta-bolee-100-chelovek-zakryli-na-2-nedelnyy-karantin_125975.html