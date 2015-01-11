Когда закончится карантин? Президент готовится выступить с новым заявлением

Президент Владимир Путин на этой неделе может выступить с новыми заявлениями о перспективах ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Точную дату выступления представитель Кремля не назвал. Режим карантина будет действовать в стране «фактически еще неделю», уточнил Песков на встрече с журналистами. Напомним, ограничительные меры действуют с начала месяца по 30 апреля.

По официальным данным, Россия еще не достигла пика эпидемии. В регионах, в том числе и в Челябинской области за последние дни резко выросло количество людей, у которых диагностирован COVID-19.

Напомним, за сутки на Южном Урале было выявлено 58 новых положительных результатов и зафиксирована еще одна смерть от коронавируса. Это уже третий пациент в регионе, который стал жертвойCOVID. Все умершие пациенты страдали онкологическим заболеванием. Всего по информации Минздрава, в регионе сейчас 368 зараженных.

Власти Челябинской области в случае дальнейшего ухудшения ситуации рассматривают возможность введения пропускной системы. Об этом ранее сообщили в региональном правительстве.

https://www.cheltv.ru/kogda-zakonchitsya-karantin/