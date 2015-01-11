Культурно-досуговый центр запускает «советский” фото-челлендж в честь празднования 1 Мая

Для участия нужно:

1. Сделать фото в стиле семейных фотографий советского времени (фотографии для примера прилагаются ниже) или покопаться в семейных фото – архивах, ведь у многих есть такие фотографии. Приветствуется креатив и оригинальность.

2. Загрузить фотографию в специальный альбом группы ВК: https://vk.com/album-72072181_272190456 или прислать на электронную почту: kdtsmbu@yandex.ru (в этом случае фотографию от вашего имени выложат администраторы группы). Фотографии принимаются до вечера 29 апреля.

3. 1 мая на сайте и во всех социальных сетях КДЦ будет выложен фотофильм со всеми присланными фотографиями.

Давайте все вместе, в сложившейся ситуации самоизоляции, выйдем на первомайскую демонстрацию в онлайн-формате и наполним радостью и позитивом прекрасный день первомайского праздника!

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/42753/