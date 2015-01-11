«Трактор» сообщил об уходе Юрзинова с поста главного тренера

Челябинский «Трактор» прощается с главным тренером Владимиром Юрзиновым – его контракт истекает 30 апреля.

Хоккейный клуб «Трактор» благодарит Владимира Юрзинова за высокий профессионализм и работу с командой на одном из самых непростых отрезков в истории и желает успехов в дальнейшей карьере.

Владимир Юрзинов

Заслуженный тренер России

Карьера: ТПС, «Киекко-67», «Ильвес», «Эссят» (все – Финляндия), «Локомотив», СКА, «Салават Юлаев», «Химик», «Сибирь», «Торпедо» Нижний Новгород, «Северсталь», «Куньлунь Ред Стар» Китай, «Трактор»

Достижения: серебряный призер чемпионата Финляндии 1997/1998, бронзовый призер Континентального кубка 1997/1998, чемпион России 2001/2002 и 2002/2003 и серебряный призер Континентального кубка 2002/2003 (как тренер «Локомотива»), чемпион ВХЛ 2006/2007, победитель Кубка Шпенглера 2010 (как тренер СКА), финалист западной конференции КХЛ 2013/2014, финалист Кубка Шпенглера 2014/2015.

https://dostup1.ru/society/Traktor-soobschil-ob-uhode-Yurzinova-s-posta-glavnogo-trenera_126108.html