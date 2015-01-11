Челябинский губернатор пообещал обеспечить бездомных масками и едой

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился обеспечить средствами индивидуальной защиты, прежде всего, масками, подопечных НКО «Другая медицина» – граждан без определенного места жительства.

За своих подопечных попросил «доктор Женя» – Евгений Косовских из НКО «Другая медицина». Доктор-волонтер рассказал, что он и его сотрудники провели работу с бездомными, попросили их самоизолироваться в местах своего пребывания, в основном, на теплотрассах.

«Мы попросили их не выходить в социум до снижения эпиднапряженности, чтобы не подвергаться риску заражения и, соответственно, не разносить инфекцию в случае болезни – их ведь никто не обследует. Соответственно, людей надо снабдить продуктами. Мы обращались в разные фонды, но до сих пор нам везде отказывали», – рассказал Евгений Косовских, добавив, что волонтеры не могут это сделать, поскольку с начала эпидемии снизилось поступление пожертвований, за счет которых можно было бы решить проблему.

Губернатор пообещал помочь с масками и дал поручение социальному блоку заняться проблемами, с которыми сейчас столкнулись люди без жилья. Евгения Косовских он попросил предоставить список для снабжения людей продуктовыми наборами

https://dostup1.ru/society/Chelyabinskiy-gubernator-poobeschal-obespechit-bezdomnyh-maskami-i-edoy_126137.html