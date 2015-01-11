Штормовое предупреждение на 1-ое мая

1 мая на территории Челябинской области ожидаются умеренные осадки на западе области до сильных, местами порывы ветра 15-20 м/с.

Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, угрозой перехода природных пожаров на населенные пункты. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев, увеличение площади природных пожаров до крупных.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/42796/