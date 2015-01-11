Конец «наливаек», рост пенсий – что изменится в России с мая 2020 года

Нововведения мая-2020 касаются социалки, благоустройства, железнодорожных перевозок и взаимодействия с банками.

ВЕТЕРАНЫ

Увеличение пенсий ветеранам. С 1 мая изменится система расчета доплат военным пенсионерам-участникам ВОВ. Благодаря этому размер пенсий вырастет в среднем на 9,5 тыс. рублей в месяц. Закон коснется почти 10 тыс. человек.

Выплата ко Дню Победы. Начиная с этого года и впредь в Канун Дня Победы ветераны будут получать единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Право на нее имеют непосредственные участники войны в составе действующей армии, в партизанских и подпольных организациях, военнослужащие, служившие более шести месяцев в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» и некоторые другие, причем не только граждан России, но и ветеранов, проживающих в Латвии, Литве и Эстонии.

СОЦИАЛКА

Паллиативная помощь станет доступнее. С 1 мая сокращается срок предоставления россиянам паллиативной медпомощи. Средства реабилитации, например, противопролежневые матрасы, белье и другие необходимые вещи, должны будут выдать в течение недели (а не 30 дней, как раньше).

Установлены четкие сроки постановки онкологического диагноза: не более 14 календарных дней с даты назначения исследования.

Карты «Мир». С 1 мая в России пополнится список пособий, которые будут переводиться только на карту национальной платежной системы «Мир» (раньше карта была обязательной только для пенсии и социальных выплат военным). Теперь на карту «Мир» будут перечислять также пособия по безработице, социальные выплаты на детей, а также выплаты пострадавшим от радиации.

Вырастут штрафы за нарушение воинского учета. С 5 мая уклонение от медобследования и неявка в военкомат без уважительной причины грозит штрафом до 3 тыс. рублей. Такой же штраф придется заплатить за умышленную порчу или утрату документов воинского учета. Срок давности для правонарушений увеличен с двух до трех лет.

БАНКИ

Переводы в СПБ без комиссии. С 1 мая Центробанк ограничивает размер комиссии за переводы в Системе быстрых платежей (по номеру мобильного телефона без указания номера карты): перевод до 100 тыс. рублей будет бесплатным. При превышении этой суммы комиссия может быть не более 0,5% от суммы перевода и не больше 1,5 тыс. рублей.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Изменения в правила перевозок пассажира и багажа ж/д транспортом. Вступают в силу с 3 мая. При покупке билета на поезд теперь обязательно указывать свой номер мобильного или email для срочной связи, чтобы РЖД смогли оперативно предупредить пассажира об отмене поезда или других важных изменениях. Также регулируется спорный вопрос с местом для ручной клади: теперь правилами установлено, что пассажиры и с верхней, и с нижней полок имеют на это место равные права.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Конец «придворных» рюмочных. С 5 мая кафе и рестораны, которые находятся в многоэтажных домах или на прилегающих к ним территориях, не смогут торговать алкоголем, если площадь зала меньше 20 кв. метров. Регионы вправе ужесточать эту норму, и Челябинская область уже сделала первый шаг к этому ужесточению: на апрельском заседании депутаты Заксобрание решили запретить продажу алкоголя в точках с залом обслуживания менее 50 «квадратов». Пока законопроект одобрен в первом чтении, ожидается, что окончательно его утвердят в конце мая.

Уменьшится размер дорожных знаков. С 1 мая вступил в силу новый ГОСТ: размер знаков на дорогах нескоростного движения (в центре городов и кварталах исторической застройки) можно сокращать с 70х70 см до 50х50 и даже 40х40. По итогам эксперимента в Москве, Санкт-Петербурге и Владимире выяснилось, что они помогают сохранить архитектурный облик города и при этом не приводят к росту аварийности.

Табло с курсами валют исчезнут с улиц. Устанавливать их на улицах нельзя будет с 24 мая. Ограничения не коснутся публикации курсов в мобильных приложениях, Интернете и СМИ.

Бизнес накажут за незаконную перепланировку. С 5 мая организации будут отвечать за незаконную перепланировку жилья и других, в том числе подвальных, помещений в многоквартирных домах. Раньше в КоАП РФ штрафы за самовольные действия были прописаны только для граждан (до 2,5 тыс. рублей). Теперь введены санкции для должностных и юридических лиц: первым грозит штраф 4-5 тыс., вторым – 40-50 тыс. рублей.

https://dostup1.ru/society/Konets-nalivaek-rost-pensiy--chto-izmenitsya-v-Rossii-s-maya-2020-goda_126190.html