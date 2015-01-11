Евгений Фомин: «Новых случаев заболеваний коронавирусной инфекцией не выявлено»

Главный врач Клинической больницы № 71 ФМБА России Евгений Фомин прокомментировал ситуацию по коронавирусу в округе на 3 мая:



-На сегодняшний день в Озерском городском округе ситуация стабильная: трое заболевших, выявленных еще 29 апреля. Двое человек являются носителями коронавирусной инфекции и находятся на домашнем карантине, под контролем медиков. Одна жительница округа, 1940 года рождения помещена в инфекционное отделение, состояние ее стабильно, ближе к удовлетворительному.

Кроме того, в КБ № 71 созданы обсервационные отделения: пациенты в отделение поступают из дома напрямую с улицы, все вновь поступающие экстренные больные обследуются на наличие коронавирусной инфекции и временно находятся в обсервации. После того, как анализ показывает отрицательный результат, пациенты переходят в профильные отделения. Тем самым мы оберегаем и жителей, находящихся на лечении в больнице, и сотрудников медучреждения от заражения коронавирусом. В Центре гигиены и эпидемиологии № 71 ФМБА России сделано уже более 1000 тестов на коронавирусную инфекцию.

Глава округа Евгений Щербаков отметил:

- Прежде всего, я благодарю медиков, которые находятся на передовой, продолжают свою ежедневную трудную работу. Благодарю тех жителей округа, которые соблюдают режим самоизоляции, не общаются с родственниками и друзьями с «большой земли», таким образом, не подвергая опасности свое здоровье, и здоровье своих близких. На сегодня это самая большая помощь для наших медиков.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42816/