Челябинск худший среди городов-миллионников по индексу самоизоляции

У Челябинска сегодня, 6 мая, самый низкий индекс самоизоляции (ИС) от Яндекса среди городов России с населением более 1 млн человек.

На текущий момент (14.00 по местному времени) уровень самоизоляции в южноуральской столице составляет 1,2 балла – это означает, что на улицах много людей.

В Екатеринбурге ИС составляет 1,5 балла, в Перми – 1,7, Санкт-Петербурге – 2,1, в Москве – 2,7 балла.

Ранее синоптики сообщили, что в отдельных районах Челябинской области 6-10 мая ожидается аномально жаркая погода – среднесуточная температура воздуха будет на 7-8 градусов выше нормы.

Напомним, губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о введении масочного режима в регионе – с понедельника, 6 мая – в рекомендательном, с 12 мая – в обязательном порядке.

Между тем, количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в Челябинской области выросло до 855 человек. За время пандемии умерли восемь человек, пятеро из них скончались от хронических заболеваний на фоне COVID-19.

https://dostup1.ru/society/Chelyabinsk-hudshiy-sredi-gorodov-millionnikov-po-indexu-samoizolyatsii_126259.html