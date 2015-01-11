В Снежинске отреставрировали пушку военных лет

Сотрудники завода № 1 (РФЯЦ – ВНИИТФ, ЗАТО Снежинск, Челябинская область) по просьбе городской администрации отреставрировали пушку военных лет.

К 9 Мая на площади Победы рядом с Вечным огнем будет установлена 57-мм противотанковая пушка «ЗИС-2» образца 1943 года. Раньше она стояла возле школы № 117.

Перед заводчанами стояла задача поставить пушку на ход. Для этого пришлось доставить ее в производственный цех, где рабочие практически до основания разобрали ходовую часть, зачистили и загрунтовали каждую деталь, а после пушку полностью покрасили. Над реставрацией орудия трудились электрогазосварщик Александр Ловчиков, слесарь по сборке металлоконструкций Владимир Кащеев и маляр Ольга Тряскина. Курировали процесс заместитель начальника цеха Александр Пузенков и старший мастер Дмитрий Иванов, а также заместитель главы Снежинска Денис Шарыгин.

Планировалось, что 9 Мая противотанковая пушка «ЗИС-2» примет участие в торжественном параде и проедет по площади имени Ленина в составе военной колоны. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в празднование Дня Победы. Пушка будет размещена у памятника воину-победителю 8 мая 2020 года.

https://dostup1.ru/society/V-Snezhinske-otrestavrirovali-pushku-voennyh-let_126295.html