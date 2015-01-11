Неправильная весна. Синоптики рассказали о погоде до конца мая на Урале

Метеорологи оставили предварительный прогноз погоды в Челябинской области до конца мая. Последний месяц весны ожидается жарким и солнечным.

Во второй половине мая в отдельных районах температура воздуха будет подниматься до отметки +35 °С.

Жарких дней будет много, однако, по предварительным прогнозам, повышение средних многолетних значений все-таки не будет значительным.

Волн тепла будет три: 11-17 мая, 21-25 мая, 29-31 мая.

Температура в течение первых двух недель ожидается от +23+31 °С. А в конце мая столбики термометров могут пересечь отметку +35 °С.

Вместе с теплом придут и первые грозы. Мощный фронт может достигнуть Южного Урала 12-16 мая.

Грозы в Челябинской области все-таки бывают редко. В среднем в году их наблюдается 25. Максимальное количество, по многолетним наблюдениям, фиксируется в июле.

За последние несколько десятков лет в регионе было зарегистрировано 13 случаев выпадения сильного града. Самый крупный достигал в диаметре шести сантиметров. Последний раз Челябинск льдинками такого размера накрыло в 1993 году. А град в 2006-ом разбил более 500 автомобилей, причем размер его был намного меньше – всего около двух сантиметров.

Синоптики заметили, что град чаще наблюдается во второй половине дня и при температуре воздуха более +17 °С. Чем она выше, тем льдинки крупнее. Обычно град идет 1-3 минуты, очень редко до 15 минут.

https://www.cheltv.ru/nepravilnaya-vesna/