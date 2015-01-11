В Озерске волонтеры начали раздачу масок

В Озерске волонтеры проекта #МыВместе начали раздачу защитных масок. В качестве пунктов раздачи были выбраны наиболее многолюдные места: входы в продуктовые магазины и торговые центры.

Помимо непосредственной раздачи масок, волонтеры рассказывают о необходимости носить маски в общественных местах, призывают людей беречь себя и своих близких.

Акция продлится и в ближайшие дни, но анонсироваться места раздачи масок не будут во избежание скопления народа. Ее цель – напоминание о том, что ношение масок в общественных местах может защитить жителей города от распространения инфекции.

- Пока мы раздавали маски, заметили, что большинство покупателей приходит без масок. К акции почти все, кто входил в магазины, отнеслись положительно, - отмечают участники проекта.

Кроме того, в Озерске в сети государственных аптек в свободной продаже появились одноразовые маски по 15 рублей.

- За выходные первая партия 300 000 штук поступила в аптеки «Областного аптечного склада», — сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Стоит напомнить, 12 мая в Челябинской области введён масочный режим. В общественных местах, в транспорте, в том числе и в такси, озерчане обязаны носить маски.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42925/