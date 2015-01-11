В Челябинске мужчина через суд доказал, что не нарушал самоизоляцию

Советский районный суд Челябинска не нашел состава административного правонарушения в действиях жителя Омска, которого уличмли в нарушении режима самоизоляции.

Из протокола об административном правонарушении следует, что задержанный полицейскими мужчина покинул место постоянного проживания в Омске и безосновательно находился в Челябинске, чем нарушил режима повышенной готовности и самоизоляции.

Сам задержанный пояснял, что приехал в Челябинск в командировку на три дня по работе, что в последствии подтвердил в суде договором о выполнении работ, приказом о направлении в поездку, гарантийным письмом о необходимости выполнения срочных работ и приказом директора.

Житель Омска на момент составления протокола следовал к месту осуществления деятельности в Челябинске, которая не приостановлена, в связи с чем, в его действиях отсутствовал состав административного правонарушения. Дело прекращено.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-muzhchina-cherez-sud-dokazal-chto-ne-narushal-samoizolyatsiyu_126425.html