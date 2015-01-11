В России перестали использовать ИВЛ «Авента» после пожаров

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», произведенных с 1 апреля 2020 года.

Аппараты производит АО «Уральский приборостроительный завод» (Свердловская область).

Приказ о приостановлении использования ИВЛ подписан руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой 12 мая.

Аппараты ИВЛ «Аента-М» использовались для оказания медицинской помощи пациентам в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где произошли пожары 9 и 12 мая, жертвами которого стали пять человек(прим.редакции Озерск.ру). Сообщалось, что пожары могли возникнуть из-за неисправности аппаратов.

https://dostup1.ru/medicine/V-Rossii-perestali-ispolzovat-IVL-Aventa-posle-pozharov_126416.html