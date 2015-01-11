Новости Службы спасения

13 мая 2020 года в 21.30 в единую дежурно-диспетчерскую службу по линии 112 поступил звонок с сообщением, что из озера Большая Нанога в р-не садового товарищества № 3 очевидцы вытащили безжизненное тело мужчины.
Пострадавший – житель г. Озерска, 1968 г.р., проживал в саду, сутки назад ушел рыбачить на лодке.
Уважаемые владельцы маломерных судов!
Напоминаем, что навигационный сезон в Озерском городском округе открывается 15 июня!
Озеро Большая Нанога относится к местам опасным для купания!
Если вы стали очевидцем несчастного случая на воде – звоните 112.