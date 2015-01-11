Услуга по оформлению выплаты на детей стала самой популярной с 2009 года

По данным Минкомсвязи России, услуга по оформлению единоразовой выплаты на детей в возрасте от трех до 16 лет стала самой популярной с момента запуска портала госуслуг в 2009 году.

За 40 часов, которые прошли с момента открытия отдельной страницы posobie16.gosuslugi.ru, было направлено 3,6 млн заявлений на получение пособия для 5 млн детей.

«Данная нагрузка является рекордной для портала госуслуг за все время существования. В пиковые моменты на портале оформлялось более 3 тыс. заявлений на выплаты в минуту, а в среднем этот показатель составил 1,5 тыс. в минуту», – отметил замминистра цифрового развития Олег Качанов.

Услуга по дистанционному оформлению через портал госуслуг заявки на получение выплаты в размере 10 тыс. рублей была запущена в кратчайшие сроки после подписания 11 мая Владимиром Путиным поправок в Указ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».

Единовременная выплата будет производиться с 1 июня 2020 года. Денежные средства можно получить на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, имеющего гражданство РФ (при условии достижения ребенком шестнадцатилетнего возраста до 1 июля 2020 года). Обратиться за выплатой можно до 1 октября.

https://dostup1.ru/society/Usluga-po-oformleniyu-vyplaty-na-detey-stala-samoy-populyarnoy-s-2009-goda_126449.html