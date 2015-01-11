Землетрясение магнитудой 5.4 произошло на границе Челябинской области с Казахстаном

На границе Челябинской области и Республики Казахстан произошло землетрясение. Сейсмические события такой силы на Южном Урале случаются редко.

Подземные толчки зарегистрировала система Казахстанского национального центра данных. Сейсмическую активность зафиксировали 14 мая на территории соседней республики у поселка Коктерек, который расположен всего в нескольких десятках километров от границы с Россией. Датчики показали магнитуду 5.4.

На следующий день толчки возобновились и происходили по обе стороны границы: в Казахстане – магнитудой 1.6, в Челябинской области – магнитудой 1.4.

Еще одно землетрясение магнитудой 2.2 зарегистрировали уже в Уральских горах, у села Тюлюк.

Ученые неоднократно указывали на то, что на Урале формируется зона повышенной сейсмической активности. Причем такой процесс зафиксировали впервые за последние сто лет. Под пристальное наблюдение геофизиков регион попал после сильного землетрясения под Катав-Ивановском осенью 2018 года.

Специалисты Института геофизики Уральского отделения Российской академии наук полагают, что уже несколько лет в горах идет процесс разрыва пластов горных пород, которые были образованы 2,5 миллиарда лет назад, о чем свидетельствует постепенное повышение температуры подводных вод.

https://www.cheltv.ru/zemletryasenie-magnitudoj-5-4/