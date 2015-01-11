Для южноуральских школьников приобретут еще 250 планшетов

Инициативу о продолжении акции «Помоги учиться дома» озвучил Секретарь Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Мякуш.

14 мая лидер южноуральских единороссов Владимир Мякуш вручил планшет восьмикласснице Екатерине. И тут же проверил дистанционные возможности гаджета.

- Мы приняли решение о приобретении дополнительных двухсот пятидесяти планшетов, чтобы обеспечить ими школьников из нуждающихся семей. Такая помощь сейчас особенно актуальна для старшеклассников, которые готовятся к выпускным экзаменам, ­– комментирует Владимир Мякуш. – Сегодня лично вручил один из планшетов восьмикласснице Екатерине. Мы проверили, как планшет работает – установили необходимые приложения, созвонились по видеосвязи. Уверен, что подарок от партии «Единая Россия» поможет девочке хорошо учиться и оставаться на связи с одноклассниками.

Татьяна Николаевна, мама школьницы, поблагодарила депутатов фракции «Единая Россия» за поддержку:

- Все это время дочь удаленно занималась по телефону – это очень неудобно, многие материалы даже невозможно было загрузить. Мы очень обрадовались, когда Партия оперативно отреагировала на нашу просьбу о помощи. Я сначала даже не верила, что такое возможно, но уже сегодня Катя будет заниматься по новому планшету.

Акция «Помоги учиться дома» проходит во всех городах и районах области. Пятьсот планшетов на сумму 3,5 млн рублей уже приобретены на средства регионального отделения партии «Единая Россия». Депутаты Законодательного Собрания фракции «Единая Россия» также смогли внести свой личный вклад. Гаджеты вручили семьям в Аргаяше, Копейске, Верхнеуральске, Верхнем Уфалее, Катав-Ивановске. Отметим, что помощь эта адресная, поддержка в организации полноценного дистанционного обучения оказывается многодетным нуждающимся семьям.

Оргтехнику получили ученики девятых и одиннадцатых классов. Она поможет ребятам делать уроки во время дистанционного обучения. У одной из озерчанок, получивших планшет, семеро детей. У другой – пятеро. Есть семьи, где вообще нет детсадовцев и малышей – только школьники.

- Вместе с коллегами-депутатами «Единой России» мы решили поддержать эту идею и у нас. Планшеты получают школьники из Озерска, Метлино, Новогорного и близкого нам Аргаяшского района. Помогаем выпускникам: им готовиться к экзаменам, а оргтехники зачастую не хватает. Кто знает, может, совсем скоро эти ребята поступят учиться в наши профильные вузы и колледжи, а потом пополнят ряды «Маяка». Будем ждать! - подчеркнул депутат Законодательного собрания региона, генеральный директор «Маяка» Михаил Похлебаев.

Ребята очень благодарны: теперь им будет легче учиться и готовиться к главному испытанию школьной жизни – ЕГЭ. И родители счастливы: проблема решилась. Причем неожиданно быстро, без привычных хождений по инстанциям.

- Я сама – мама, и хорошо понимаю, как непросто сейчас приходится нашим детям, - говорит Ольга Хакимова, депутат поселка Метлино. - Морально тяжело и родителям, которые не могут найти деньги для покупки дополнительного компьютера. Вручая планшет такой семье, я услышала много слов благодарности. И рада, что эта всероссийская акция помогает и жителям нашего округа.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/42977/