Неравнодушные жители Озерска выходят на уборку береговой полосы и лесных массивов

Именно сейчас многие неравнодушные люди не остаются в стороне от городских проблем. Самостоятельно организуются в небольшие группы и убирают улицы, берег озера, лесные массивы. Убирают бытовой мусор, накопившийся за зиму или оставленный другими гражданами.

Отдел охраны окружающей среды выражает добровольцам огромную благодарность за активную жизненную позицию и стремление сделать наш город лучше.

Муниципальные экологи всегда готовы поддержать жителей в добрых делах, поддержать эту инициативу, оказать организационную помощь. Связаться со специалистами отдела охраны окружающей среды можно по телефону: 2-37-02, чтобы согласовать совместные действия по своевременному вывозу собранного волонтёрами мусора.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/42988/