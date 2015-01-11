Дожди и заморозки: погода в Челябинской области

Ночью и утром 20 мая в горах и низинах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на почве до минус одного градуса.

В остальных территориях прогнозируется 4-9 градусов тепла. Днем потеплеет до 12-17 градусов. Будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Порывы ветра будут достигать скорости 18 метров в секунду.

В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале), в юго-восточных, восточных районах - местами чрезвычайная (V класс).

https://dostup1.ru/society/Dozhdi-i-zamorozki-pogoda-v-Chelyabinskoy-oblasti_126576.html