Звонок из службы безопасности банка может быть попыткой Вас обмануть

В Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск продолжают поступать заявления от граждан, которые попались на уловки мошенников.

Жительнице Озерска 1987 года рождения позвонили «сотрудники службы безопасности банка» и сообщили, что мошенники пытаются перевести деньги с ее банковской карты. Для защиты денежные средства якобы переведены на транзитный счет, но чтобы их вернуть, необходимо провести несколько операций. Женщина под диктовку выполнила алгоритм перевода и назвала все входящие коды с СМС сообщений. Ранее потерпевшая слышала о подобных случаях мошенничества и уже после разговора поняла, что ее обманули. Ущерб составил 21 156 рублей.

Уважаемые граждане! Если вам звонят из банка и просят конфиденциальные данные карты для сохранности ваших денег (CVV- или CCV-код, код из СМС или пароли от приложения банка в смартфоне), знайте - это мошенники!

Чтобы не попасться на их уловки, не совершайте действия, на которые вам указывает неизвестное лицо, позвонившее по телефону. Не спешите называть данные своей банковской карты или переводить денежные средства на незнакомые счета. Прерывайте разговор и при возникновении сомнений или с целью проверки информации перезванивайте на официальную горячую линию интересующего вас банка, телефоны которых указаны на обратной стороне ваших банковских карт.

Граждане, будьте бдительны, не позволяйте мошенникам завладеть Вашими денежными средствами.