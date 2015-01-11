В Озерском городском округе устраняют последствия урагана

Сильный ветер накануне стал причиной падения деревьев, повреждения объектов инфраструктуры и отсутствия электроснабжения в отдельных районах Озерского городского округа.

Последствия непогоды затронули все населённые пункты округа. Проблемы произошли практически одновременно, поэтому оперативным дежурным службам пришлось приложить максимум усилий, чтобы в кратчайшие сроки восстановить электро- и газоснабжение.

– В Озерске в начале проспекта Ленина была выведена из строя труба газоснабжения. Труба была повреждена упавшими деревьями, – пояснил первый заместитель главы округа Иван Сбитнев. – К счастью, никаких проблем, связанных с возгоранием, и другими чрезвычайными ситуациями не произошло. Служба «Озерскгаз» оперативно закольцевала подачу газа по другому газопроводу. Аварийный участок был выведен из эксплуатации, и подача газа жителям была сохранена.

Кроме того, в Озерске в результате порыва воздушных линий электропередач более двадцати многоквартирных домов остались без электроснабжения. Уже в районе 23 часов 25 мая основная часть домов была запитана по схеме электроснабжения. Утром 26 мая без электричества оставались только четыре дома на пр. Ленина (№№3,5,7,9). Ремонтные службы приступили к работе и электроснабжение в этих домах будет восстановлено в ближайшее время.

В посёлке Метлино, в частном секторе, без электроэнергии остались также более пятидесяти домов. Электрики подрядной организации «Уралэлектромонтаж», используя специальное оборудование, восстановили электроснабжение в полном объеме вечером 25 мая. В посёлке Новогорный также было отключено водоснабжение и электроснабжение микрорайона «Строитель», но в этот же день всё было восстановлено.

В результате того, что вышла из строя линия электроснабжения, полностью отключилось электроснабжение деревни Новая Теча и всего куста садовых товариществ. Подача ресурса была возобновлена 25 мая.

- Службы сработали очень оперативно, хочу поблагодарить их за добросовестную профессиональную работу, – отметил Иван Сбитнев.

К устранению последствий стихии подключилась поисково-спасательная служба, которая помогала справиться с поваленными деревьями: от них пострадали несколько автомобилей. Кроме того, через диспетчерскую службу поступила информация о том, что была вызвана скорая помощь для женщины, получившей небольшие травмы от сорвавшегося элемента кровли, ей была оказана медицинская помощь. Других обращений в диспетчерскую службу от граждан не поступило.

На улице Космонавтов был опрокинут остановочный комплекс. Управлению капитального строительства и благоустройства поручено его восстановить, а также надежно закрепить. Также УКСиБ поручено навести порядок, восстановить дорожные знаки, убрать поваленные деревья, ветки и другой растительный мусор, образовавшийся после ураганного ветра.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/43062/