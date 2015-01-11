В Челябинской области плазму сдали 13 переболевших коронавирусом доноров

С начала мая в Челябинской областной станции переливания крови 13 переболевших коронавирусом южноуральцев сдали плазму для тяжелобольных пациентов.
Донорами стали жители Челябинска, Златоуста, Магнитогорска, Миасса, Брединского, Верхнеуаральского и Кизильского районов. Самому молодому донору 25 лет, а старшему 54 года.
Процедура проводится аппаратным методом. У донора небольшими порциями забирают кровь, выделяют и собирают плазму, а другие компоненты – лейкоциты, эритроциты и тромбоциты возвращаются обратно. Вся процедура для донора занимает около часа.
Заготовлено 39 единиц плазмы, из которых выданы в лечебные учреждения уже 30.
Плазму не будут брать у тех, кто тяжело переболел коронавирусом и имеет хронические и сопутствующие заболевания или весит менее 50 кг, кто младше 18 или старше 55 лет.
Напомним, что донором может стать здоровый человек в возрасте старше 18 лет и имеющий регистрацию в Челябинской области не менее 6 месяцев. При себе обязательно иметь паспорт.
Пациентов, переболевших коронавирусом и имеющих официальное медицинское заключение о перенесенной инфекции, просят обращаться по телефону 8 (351) 232-78-88.
https://dostup1.ru/medicine/V-Chelyabinskoy-oblasti-plazmu-sdali-13-perebolevshih-koronavirusom-donorov_126784.html