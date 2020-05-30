В Челябинской области отменили карантин для приезжих из столицы

В Челябинской области с 31 мая отменили обязательный 14-дневный карантин для прибывших из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.
Изменения связаны с улучшением эпидемиологической ситуации в этих регионах. Кроме того, в Челябинской области за последнее время не зафиксированы завозные случаи распространения COVID-19.
Напомним, число подтвержденных случаев коронавируса на Южном Урале составило 3 018 человек. За минувшие сутки скончались два человека – число жертв ковида достигло 41.
https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-otmenili-karantin-dlya-priezzhih-iz-stolitsy_126937.html