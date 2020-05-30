Глава Озерского городского округа ушел на самоизоляцию

Зарегистрировано за весь период выявления COVID-19: 35 человек.

На сегодняшний день из общего количества заболевших в Озерском городском округе выздоровело: 17 человек, из них 1 выписан из стационара г. Челябинска, 1 пациентка из больницы г. Кыштыма.

Пациент (81 год) скончался в Областной больнице № 3 г. Челябинска с диагностированным COVID-19 и тяжелым онкологическим заболеванием. Подробнее