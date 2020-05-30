Глава Озерского городского округа ушел на самоизоляцию

У одного из членов семьи главы Озерского городского округа Евгения Щербакова подтвердился коронавирус. Из соображений эпидемической безопасности Евгений Щербаков вынужден самоизолироваться на 14 дней.
Глава округа прокомментировал ситуацию:
-Продолжу работу удалённо: сейчас у нас реализуются десятки проектов от ремонта дорог до нацпроектов на насосно-фильтровальной станции, поэтому выпадать из процессов нельзя. О ситуации уже предупредил губернатора, поставил в известность подчиненных.
http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/43126/