«Золотой петушок» представляет анонс online программы на неделю с 1 по 7 июня

Лето Оnline вместе с Озерским театром кукол "Золотой петушок". Что интересного на этой неделе?
1 июня, понедельник:
10:00 Поздравляем всех с Международным Днем защиты детей!
11:00 Анонс ОНЛАЙН событий на неделю.
11:10 КОГДА Я БЫЛ МАЛЕНЬКИМ. Конкурс от артистов нашего театра!
14:00 ТЕАТРАЛЬНАЯ ПРЕМЬЕРА. Прогулки Вовки по Сороковке. В день защиты детей Вовка отправился в парк!
16:00 ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ. День защиты детей.
Почему этот день отмечаем 1 июня? Экскурс в историю.
2 июня, вторник:
12:00 СЕКРЕТЫ ВОСПИТАНИЯ. 9 ответов ребенку, когда он говорит "Я не умею"
14:00 ЗАБАВНАЯ МАТЕМАТИКА Вместе весело считать.
16:00 ВОВКИН ПОРТРЕТ В СТИЛЕ АНИМЕ! Одна юная озерская художница так вдохновилась Вовкиными прогулками по Озерску, что нарисовала собственный портрет Вовки из Сороковки
3 июня, среда:
12:00 ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Как хорошо уметь читать! Джонатан Свифт "Путешествия Гулливера ", часть1 глава 6.
Читает актёр театра кукол Игорь Филимонцев.
14:00 ГИМНАСТИКА ДЛЯ РУК. Занимаемся с актрисой Екатериной Замула.
16:00 УЮТНЫЙ ВЕЧЕР
4 июня, четверг:
12:00 МАСТЕРСКАЯ ДОМА. Пальчиковые куклы из бумаги
14:00 ТЕАТРАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА. Приоткроем тайны
16:00 АКТЕРЫ В ТЕАТРЕ И ДОМА. Рецепты от театра кукол. Сегодня кулинарит актёр Игорь Филимонцев.
5 июня, пятница:
12:00 КУКЛЫ ПУТЕШЕСТВУЮТ ПО МИРУ Сегодня мы посмотрим мини-спектакль замечательного испанского кукольника Жорди Бертрана.
16:00 МАГИЯ ТЕАТРА. С какого возраста можно приобщать ребенка к театру?
6 июня, суббота:
12:00 ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. "РУСАЛОЧКА", часть 1. Читает актриса театра Светлана Трофимова-Ерохина
16:00 ТЕАТРАЛЬНАЯ АЗБУКА. Вспоминаем театральные слова на букву "Т".
7 июня, воскресенье:
12:00 СБОРНИК #Куклы_дома Смотрим 5 выпусков.
14:00 ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО! Вместе, как говорится, не только весело шагать. Вместе все делать весело. И тем более играть!
В программе могут быть изменения и дополнения. Будьте всегда с нами! Будьте здоровы, оставайтесь дома. С Озерским театром кукол: https://vk.com/zol_petushok_oz
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