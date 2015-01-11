Информация о COVID-19 в Озерском городском округе на 2 июня

Зарегистрировано за весь период выявления COVID-19: 43 человека.

На сегодняшний день из общего количества заболевших в Озерском городском округе выздоровело: 19 человек.

Умер: 1 пациент (29 мая).

19 пациентов проходят лечение в инфекционном отделении Клинической больницы № 71, у 13 из них диагностирована пневмония, 1 пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Один готовится к выписке из стационара в г. Челябинске.

3 человека находятся дома, лечатся амбулаторно, под наблюдением медиков.

Новые заболевшие - из внутрисемейного очага (жители поселка Метлино).

По двум случаям продолжается эпидемиологическое расследование.

На карантине находится 228 человек.

Проведено 2221 ПЦР-анализов (по Озерскому городскому округу).

Коллектив Клинической больницы № 71 передает главе округа Евгению Щербакову слова искренней поддержки в связи с заболеванием его близкого родственника, желает Евгению Юрьевичу настроиться на позитив, сохранять рабочий настрой в условиях самоизоляции, а его близкому родственнику – скорейшего выздоровления.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/43143/