В России вырос прожиточный минимум

Прожиточный минимум в России с начала 2020 года вырос на 2,2%.

Размер прожиточного минимума в среднем на одного человека за первый квартал 2020 года составил 10 843 рубля, для трудоспособного населения – 11 731 рубль, пенсионеров – 8944 рубля, детей – 10 721 рубль, уточняет РИА «Новости».

Прожиточный минимум – это стоимость минимального набора продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности человека. Также он учитывает необходимые к уплате ежемесячные платежи и сборы. Обновляется ежеквартально.

Прожиточный минимум в Челябинской области по итогам I квартала 2020 в сравнении с IV 2019-го увеличен на 402 рубля – до 10 440 рублей. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 11 183 (плюс 406 рублей, здесь и далее – в сравнении с IV кварталом 2019 года), для пенсионеров – 8 661 (плюс 320 рублей) и для детей – 10 849 рублей (плюс 538 рублей).

https://dostup1.ru/economics/V-Rossii-vyros-prozhitochnyy-minimum_127048.html