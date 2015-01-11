Алексей Текслер провёл совещание с руководством Озерска

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провёл совещание с главой Озерского городского округа Евгением Щербаковым и гендиректором ПО «Маяк» Михаилом Похлебаевым. На нём обсудили вопросы противодействия коронавирусу, реализацию нацпроектов, ТОСЭР и подготовка к 75-летию атомной отрасли.

Напомним, на этой неделе Евгений Щербаков ушёл на самоизоляцию, поскольку коронавирус был обнаружен у одного из его родственников. Сейчас градоначальник работает из дома. Алексей Текслер не остался в стороне и поинтересовался здоровьем мэра Озерска и его семьи.

«Евгений Юрьевич, приветствую вас, знаю, что вы находитесь на самоизоляции. К сожалению, ковид вашу семью не обошел стороной. Как вы себя чувствуете? Как себя чувствуют ваши родные?»,

— спросил Алексей Текслер.

В ходе совещания было подчеркнуто, что на базе клинической больницы № 71 ФМБА России имеется 75 койко-мест в инфекционном отделении и 10 койко-мест в реанимационном. Также при взаимодействии с корпорацией «Росатом» в больницу поступила партия оборудования и СИЗов. На «Маяке» работники старше 65 лет и те, у кого есть клинические заболевания выведены из производственного процесса. Остальных обеспечили необходимыми средствам защиты.

«Безопасная работа наших промышленных предприятий, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора дает положительный эффект с точки зрения здоровья и эпидемиологической ситуации в регионе»,

— отметил Алексей Текслер.

Отметим, что сегодня в территории опережающего социально-экономического развития «Озерск» зарегистрировано 4 компании с заявленными инвестициями в объеме 371 млн рублей. Глава региона напомнил об инициативе продления срока преференций для всех ТОСЭР в моногородах. Помимо этого он поручил продолжить работу по поиску инвесторов.

Также Алексей Текслер поручил главе Озерска лично контролировать реализацию нацпроектов в округе. Отметим, что город получит на формирование комфортной городской среды для благоустройства общественных пространств и дворовых территорий более 30 миллионов рублей. Кроме того, дополнительные деньги будут выделены в рамках проекта «Реальные дела».

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/aleksey-teksler-provyel-soveshchanie-s-rukovodstvom-ozerska/