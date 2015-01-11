В России появится новый штраф при отказе «подышать в трубку»

В России для автомобилистов появится новый штраф при отказе от прохождения медицинского освидетельствования. В том случае, если в автомобиле находится несовершеннолетний в возрасте до 16 лет, то водителю грозит штраф до 50 тыс. рублей. При этом увеличивается срок лишения прав до 2-3- лет.

Соответствующие изменения прописаны в новом КоАП РФ, который уже появился в базе портала нормативно-правовой информации. Поправки были внесены в ст. 21.27 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), пишут РИА “Новости”.

Отмечается, что наказание за основное правонарушения осталось прежним - штраф до 30 тыс. рублей и лишение прав до 2 лет. Если же в авто находился ребенок в возрасте до 16 лет, то штраф увеличивается до 50 тыс. рублей, а срок лишения водительских прав - до 3 лет.

https://uralpress.ru/news/federaciya/v-rossii-poyavitsya-novyy-shtraf-pri-otkaze-podyshat-v-trubku