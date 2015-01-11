В Кыштыме День города перенесут из-за коронавируса

Празднование Дня города в Кыштыме перенесут на более поздний срок из-за пандемии коронавируса – провести праздник во второе воскресенье июня невозможно из-за действующих ограничений на проведение массовых мероприятий.

Будущая дата Дня города и проведения фестиваля военных оркестров «Фанфары Кыштыма» обсуждается – в оргкомитете ждут предложений от жителей.

В новом формате пройдет также празднование Дня России. Пришлось отменить традиционный областной фестиваль народного творчества «Русский хоровод», который должен был пройти в этом году в 25-й раз. Этим летом кыштымцев приглашают к участию в онлайн-концерте «Тебе, Россия, посвящаем». В социальных сетях будет создан специальный хештег, под которым жители смогут размещать свои видеоролики с исполнением песен и чтением стихотворений о Родине, России и Кыштыме. Также город присоединится и к всероссийским акциям, посвященным празднику: общероссийскому исполнению гимна России, «Окна России» (оформление окон рисунками и поздравлениями), «Флаги России. 12 июня» (размещение флагов в окнах и на балконах домов, в знаковых местах) и другим.

https://dostup1.ru/society/V-Kyshtyme-Den-goroda-perenesut-iz-za-koronavirusa_127104.html