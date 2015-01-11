Текслер поздравил соцработников с праздником: Нужно беречь и себя, и подопечных

В понедельник, восьмого июня, сотрудники учреждений социальной защиты населения России отмечают свой профессиональный праздник.

В сфере соцзащиты Челябинской области трудится порядка 15 тысяч человек. Это те, кто каждый день приходит на помощь ребенку и семьям с детьми, оказавшимся в трудной ситуации, людям старшего поколения.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с социальными работниками в формате ВКС, поздравил их с профессиональным праздником. «Поздравляю с профессиональным праздником и желаю вам успехов, терпения, стойкости в вашей нелегкой и благородной работе. И, конечно же, вам и всем членам ваших семей желаю здоровья и всего самого-самого наилучшего», - пожелал глава региона.

Министр социальных отношений области Ирина Буторина отметила, что социальная работа требует не только добросовестного отношения к делу, но и благородства души, огромного терпения и умения сопереживать. «Умение понять каждого человека, терпеливо выслушать, помочь, поддержать – незаменимые качества социального работника», - уверена глава минсоца.

Вице-спикер Законодательного собрания Олег Голиков, который активно взаимодействует с управлениями социальной защиты своего округа в вопросах оказания помощи всем нуждающимся, лично убедился, какие отзывчивые, добрые и милосердные люди трудятся в соцсфере региона. «Они отдают своей работе частичку души», - уверен Голиков.

Губернатор, виртуально общаясь с соцработниками отметил, что хотел бы лично их поздравить, вручить заслуженные награды, цветы. Но на сегодня эпидситуация пока таким встречам не способствует. «Это еще впереди. Пока ситуация складывается так, что вы встречаете свой праздник на рабочих местах, и нагрузка в эти дни, недели и месяцы на вас возросла многократно», - подчеркнул Алексей Текслер.

Как рассказала министр социальных отношений региона Ирина Буторина, коронавирус стал для системы соцзащиты большим вызовом. «Мы оперативно перестраивали работу многих отделений, особенно это коснулось комплексных центров социального обслуживания населения», - поделилась Ирина Буторина. Ряд отделений было перепрофилировано в соответствии с новыми требованиями по безопасности старшего поколения.

Алексей Текслер подчеркнул, с самого начала эпидемии ковида социальные службы, как и медики находятся на «передовой» борьбы с этим опасным недугом и его последствиями. На них была возложена серьезная обязанность по поддержке особо нуждающихся. Они, несмотря на возможную угрозу заражения, ежедневно доставляли продукты и лекарственные средства пожилым людям, инвалидам, многодетным семьям. «Благодаря вам 126 тысяч южноуральцев старшего возраста получили помощь в доставке на дом продуктов питания и лекарств. Одиноким пожилым людям выдано более 40 тысяч продуктовых наборов. Вы активно консультируете людей по возможностям получения социальной поддержки», - констатировал губернатор. Обработано почти 200 тысяч звонков.

Ирина Буторина уточнила, порядка 3,5 тысячи сотрудников были заняты доставкой, а также отвечали на многочисленные вопросы по телефонам «горячей линии», которые работают фактически в круглосуточном режиме.

«Их участие и поддержка вселяли в людей уверенность в завтрашнем дне, спасали от одиночества, придавали силы для преодоления сложных жизненных ситуаций», - уверен Олег Голиков.

Губернатор Алексей Текслер отметил, что ситуация по заболеваемости ковидом остается в регионе непростой. Последние дни отмечается увеличение темпов прироста заболевших. За время пандемии подтверждено почти четыре тысячи случаев.

Алексей Текслер еще раз призвал социальных работников при каждой возможности напоминать своим подопечным, входящим в группу риска, о коварности коронавируса и о необходимости соблюдать все меры защиты: «Обращаюсь к вам как к людям, работающим с пожилым гражданами, с их родственниками, с просьбой - при каждой возможности напоминать о мерах профилактики и держать руку на пульсе состояния здоровья ваших подопечных».

В Челябинской области на сегодня более 900 тысяч жителей охвачены различными мерами социальной поддержки. При этом регионе регулярно принимает новые соцобязательства по поддержке старшего поколения и семей с детьми.

Так, в 2019 году по распоряжению губернатора был увеличен размер ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла, областным ветеранам труда. Всем детям погибших участников войны установлено ежемесячное социальное пособие.

В разы повышен размер единовременной материальной помощи на капитальный ремонт жилых помещений, подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования одиноко проживающим ветеранам войны и вдовам погибших в годы Великой Отечественной войны участников войны.

В 2020 году в области повысили размер областного материнского капитала, а также расширили направления его использования. Выросли выплаты опекунам и приемным родителям, пособия на ребенка-инвалида. Малообеспеченные семьи стали получать выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет

В области облегчили механизм получения пособий на детей. Помимо этого, изменили критерий нуждаемости многодетных семей для получения ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующих детей (до достижения ребенком возраста трех лет). Это позволит большему числу семей получить адресную поддержку. По распоряжению президента приняты беспрецедентны меры поддержки для семей с детьми за счет федерального и регионального бюджетов.

С 24 апреля в режим превентивной самоизоляции переведены 29 стационарных учреждений и отделений в регионе. По решению Алексея Текслера соцработники получили стимулирующие выплаты:

С 24 апреля 2020 года 29 социальных учреждений, в которых проживает 4 тысячи 900 граждан пожилого возраста и инвалидов, были отправлены на превентивную изоляцию. Сотрудники вместе с проживающими живут в учреждениях по сменам продолжительностью 14 дней. «Это не просто, в первую очередь, отсутствие возможности общаться с семьей. Мы это все понимаем. Но этот непростой период нужно прожить. Нужно беречь и себя, и подопечных. Это сегодня самое важное», - подчеркнул Алексей Текслер, выслушав рассказ Нины Вишникиной - директора Полетавского психоневрологического интерната, сотрудники которого работают в режиме превентивной изоляции. Губернатор подчеркнул, что власти и дальше будут поддерживать всех социальных работников.

Сотрудники соцучреждений, работающие в условиях превентивной изоляции, получают специальные надбавки к зарплате из федерального и регионального бюджетов. Она выплачивается в течение трех месяцев – за апрель, май и июнь.

Из областного бюджета, по решению губернатора, сотрудники, которые находятся в режиме превентивной изоляции, получают дополнительную стимулирующую выплату в размере 17 тысяч рублей. Размер выплат не зависит от занимаемой должности.

По распоряжению Алексея Текслера из регионального бюджета направлены средства на стимулирующие выплаты работникам комплексных центров соцобслуживания: единоразовую стимулирующую выплату (10 тысяч рублей) получили три тысячи 200 человек. Управления соцзащиты получат дополнительное финансирование для премирования сотрудников за работу в период пандемии.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/teksler-pozdravil-socrabotnikov-s-prazdnikom-nuzhno-berech-i-sebya-i-podopechnyh