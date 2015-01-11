Движение по федеральной трассе М-5 на Урале остановят на несколько часов

В Челябинской области более чем на два месяца вводится ограничение движения на участке трассы М-5 «Урал» в районе Миасса – здесь, на 1 772 километре, будут капитально ремонтировать газопровод на переходе через автодорогу.

«Временное ограничение движения для транспортных средств в виде снижения скорости и организации реверсивного движения вводится на период с 10 июня по 15 августа 2020 года», – говорится в сообщении.+

ВАЖНО: в ночь с 10 на 11 июня 2020 года, в период с 02.00 до 05.00, движение транспорта по федеральной автомобильной дороге будет полностью остановлено. Легковые автомобили в этот период будут направлены через Миасс, а тяжеловесный транспорт будет дожидаться окончания работ и открытия движения.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута.

Круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63.

https://dostup1.ru/society/Dvizhenie-po-federalnoy-trasse-M-5-na-Urale-ostanovyat-na-neskolko-chasov_127217.html