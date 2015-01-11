Стало известно, когда в Челябинской области откроются санатории и базы

С понедельника, 15 июня, в Челябинской области начнут постепенно снимать ограничения с учреждений отдыха – первыми право работать получат санатории.

Как сообщил южноуральский губернатор Алексей Текслер на совещании с главами муниципальных образований и членами правительства, с 15 июня 2020 года смогут начать работать санатории, работающие на основе медицинской лицензии, с учетом соблюдения всех санитарно-эпидемиологических мероприятий.+

С 1 июля 2020 года снимаются ограничения для всех остальных мест отдыха.

Кроме того, с 15 июня 2020 года могут быть возобновлены занятия на открытом воздухе для учеников спортивных школ.

Напомним, ранее Минздрав Челябинской области сообщил о постепенной отмене ограничений для стационаров больниц по всем медицинским профилям.

https://dostup1.ru/society/Stalo-izvestno-kogda-v-Chelyabinskoy-oblasti-otkroyutsya-sanatorii-i-bazy_127247.html