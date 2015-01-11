Более 40% уральцев планируют формировать финансовую подушку после карантина – опрос

Действовавший в России режим самоизоляции и выход из него повлияли на финансовое поведение жителей УрФО: 43% жителей округа намерены в ближайшее время создать финансовую подушку безопасности, хотя раньше денег не копили.

Этот показатель немного выше, чем в целом по стране – 39% и сравним с настроениями жителей Москвы и Московской области. Основным источником для формирования резерва станут сэкономленные на основных тратах деньги – больше половины уральцев намерены тратить меньше, чем до режима самоизоляции. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

О наличии собственного финансового резерва заявили лишь 15% жителей регионов Уральского федерального округа, для сравнения в Москве таких оказалось 22%, а в целом по России – 19%, и они не нуждаются в том, чтобы откладывать на черный день. Тех, кто еще не определился со своей сберегательной стратегией, 17% опрошенных, о невозможности копить из-за нехватки средств заявили 26% жителей УрФО.

Как следует из опроса, откладывать в «подушку» уральцы планируют деньги, которые останутся в результате урезания расходов, – 54% опрошенных заявили, что после снятия ограничительных мер будут тратить меньше, чем до самоизоляции. Еще 34% респондентов заявили, что сохранять расходы на прежнем уровне, но не будут их увеличивать. Лишь 3% уральцев завили о готовности расходовать больше средств, чем до начала карантина. Прежде всего, участники опроса намерены экономить на развлечениях – 73%, гаджетах – 72%, загородном доме – 58%, на одежде, отпуске и путешествиях – по 57%, на занятиях спортом – 56%. Самыми «стабильными» статьями расходов, от которых не готовы отказаться россияне, стали траты на здоровье, детей и продукты питания.

*Опрос проведен банком «Открытие» 8-9 июня по репрезентативной выборке среди 1 000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тыс. рублей в месяц в городах с населением более 100 тыс. человек.

https://dostup1.ru/finance/Bolee-40-uraltsev-planiruyut-formirovat-finansovuyu-podushku-posle-karantina--opros_127251.html